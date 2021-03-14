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В Харьковской области больше четырех часов тушили два гектара сухой травы

В Харьковской области больше четырех часов тушили два гектара сухой травы

В регионе увеличилось количество пожаров на открытых территориях.

Информация о пожаре в Новой Водолаге поступило 12 марта в 17:31. К месту вызова направили отделение 56-й пожарно-спасательной части из поселка. На момент прибытия бригады горела сухая трава и камыш. Площадь возгорания ориентировочно составила два гектара.

Огонь тушили из пожарного ствола и с помощью подручных средств. В 18:30 его локализовали, а полностью потушили только в 22:00. Пострадавших и погибших нет. Убытки и причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-центре ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, спасатели отметили, что в регионе увеличилось количество возгораний на открытых территориях. Только за 12 марта в области произошло 19 пожаров, огнем уничтожены около 9 гектар камыша, сухой травы и мусора. Во всех случаях вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

“Во многих регионах страны еще не растаял снег, а люди уже начали активную борьбу с хозяйственным мусором и остатками растительности. Такая деятельность, которая чаще всего осуществляется выжиганием, привела к тому, что увеличилось количество пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях”, – сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что до пожароопасного периода осталось больше двух недель. По данным гидрометцентра он наступит в конце марта.

В Харьковской области больше четырех часов тушили два гектара сухой травы

В Харьковской области больше четырех часов тушили два гектара сухой травы

В Харьковской области больше четырех часов тушили два гектара сухой травы

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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