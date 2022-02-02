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В Харьковской области электричка сбила насмерть неизвестного мужчину

В Харьковской области электричка сбила насмерть неизвестного мужчину

В Лозовском районе Харьковской области электричка сбила насмерть неизвестного мужчину.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, происшествеи произошло 1 февраля вечером.

«В 18:45 на перегоне «Тройчатое – Лихачево» электропоездом сообщением «Лозовая – Харьков» был смертельно травмирован неизвестный мужчина, который по неизвестным причинам находился на путях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержка движения указанного электропоезда составила 2 часа 6 минут. Также произошли задержки 3 других электропоездов (на 1 час 55 минут, 48 минут и 39 минут соответственно), одного пассажирского поезда (№ 795 на 29 минут) и двух товарных поездов.

Агентство Телевидения Новости

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