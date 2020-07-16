Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 102

В Харьковской области горел частный дом

В Харьковской области горел частный дом

В Первомайском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 июля в 12:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Первомайском, где на ул. Мичурина, 5 горел частный дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем уже были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома на площади пожара 60 кв.м.

В 12:50 бойцы ГСЧС локализовали пожар.

Полностью го ликвидировали в 14:07.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

На Харьковщине горели поля с пшеницей и ячменем
14.07.2020 10:22    207
В Изюмском районе на поле загорелся автомобиль: сгорело 8 га пшеницы
13.07.2020 15:06    241
В Купянском районе спасатели ликвидировали масштабный пожар на пшеничном поле
13.07.2020 11:24    173
Стали известны подробности пожара в районе цирка (ВИДЕО)
13.07.2020 08:39    690
За сутки в Харьковской области сгорело 9,5 тысяч кв. м. природных территорий
13.07.2020 07:45    141
На Харьковщине за сутки выгорело более 9 тысяч кв.м. сухостоя
12.07.2020 11:15    207
На Немышле ночью сгорел автомобиль
12.07.2020 10:28    267
В Харькове ночью неизвестные совершили поджог частного дома
11.07.2020 12:05    268
На Плехановской во время пожара в квартире спасли женщину
11.07.2020 10:22    137
На Новых Домах произошел пожар в квартире многоэтажки: двух жильцов эвакуировали
10.07.2020 13:15    230
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 