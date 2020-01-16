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В Харьковской области ищут мужчину, который поехал устраиваться на работу и пропал

В Харьковской области ищут мужчину, который поехал устраиваться на работу и пропал

В Харьковской области разыскивают пропавшего 48-летнего Андрея Захватова, жителя города Первомайский. 13 января мужчина поехал в Харьков в поисках работы и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Разыскиваемому на вид 45-50 лет.

Мужчина имеет рост около 183 см, среднего телосложения, у него круглое лицо, седые короткие волосы и карие глаза. 

Пропавший был одет в зеленые джинсы, куртку болотного цвета и серую шапку.

Информацию о разыскиваемом в полиции просят сообщать в Первомайский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 0668340582, +0666158170,102 или другим доступным способом.

Агентство Телевидения Новости

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