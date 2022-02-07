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В Харьковской области ищут пропавшего 16-летнего студента

В Харьковской области ищут пропавшего 16-летнего студента

В Харьковской области разыскивают пропавшего 16-летнего Максима Чирика, жителя села Бригадировка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подросток учится и проживает в Харькове. 4 февраля около 21:00 он ушел из дома и не вернулся.

Его приметы: на вид 16-18 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, темные глаза.  

Парень был одет в черные кофту, брюки, куртку и кроссовки.

Последний раз он вышел на связь 5 февраля и сообщил, что у него садится заряд аккумулятора на телефоне, а он направляется на соревнования в г. Змиев.

Любую информацию о разыскиваемом в полиции просят сообщать в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81(очередная часть), 102 или другим доступным способом.

Агентство Телевидения Новости

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