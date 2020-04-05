05.04.2020 16:26
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В Харьковской области из-за выжигания сухой травы выгорело 2 гектара земли, от огня спасли пять домов
В Коломакском районе Харьковской области из-за выжигания сухой травы чуть не сгорели жилые дома, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 4 апреля в 14:26 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на открытой территории сухой травы и камыша за пределами улице Академика Королева в селе Коломак.
На момент прибытия пожарных горела трава и камыш на площади около 2 га.
В 17:00 пожар был локализован.
В 18: 15 пожар полностью ликвидирован.
Бойцам ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на 5 жилых домов.
Причина и ущерб устанавливаются.
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