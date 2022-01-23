Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 144

В Харьковской области машина провалилась под лед водохранилища

В Харьковской области машина провалилась под лед водохранилища

На Оскольском водохранилище 21 января провалился под лед автомобиль. Фото опубликовали в Facebook жители Боровского района, где и произошло ЧП.

"Рыбаки рассказывают, что сегодня на Осколе кто-то утопил машину — полностью провалилась под лед. Мужчина и пес, который был с ним, вроде норм, успели выбраться. Приблизительная толщина льда сантиметров 30. Будьте осторожны", — говорилось в сообщении.

Как рассказал KHARKIV Today администратор группы в соцсетях, владелец автомобиля захотел остаться анонимным, поскольку населенный пункт маленький, и все друг друга знают. Фото опубликовали, чтобы предупредить желающих покататься по льду об опасности.

Напомним, недавно спасатели вытащили быка из реки Харьков в селе Слобожанское Харьковского района. О случившемся спасателям сообщили прохожие, заметившие застрявшее в водоеме животное. Бык весом 600 кг провалился под лед в двух метрах от берега. Для спасения бойцы закрепили на животном спасательную веревку и вытащили на берег.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, харьков

Читайте ещё:

Директор лесхоза насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Сегодня 08:31    42
Службова недбалість при будівництві дитячого спортмайданчика — викрито інженера технагляду
Сегодня 06:54    109
ЧП с тюбингом на Харьковской Швейцарии: полиция ищет очевидцев
Сегодня 06:22    183
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    127
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    188
Вимагав гроші від іноземних студентів за невиселення з гуртожитку – підозрюється екскерівник харківського вишу (ФОТО)
22.01.2022 08:59    264
Самодельные обогреватели и собственная неосторожность: харьковские спасатели назвали основные причины пожаров
22.01.2022 08:27    202
В сети выложили видео лобового столкновения легковушки и автобуса под Харьковом
22.01.2022 07:54    468
В Харькове родителям будут рассылать фото обедов из детских садов
22.01.2022 07:23    207
В Харьковском историческом музее открылась выставка, посвященная курсантам Академии Нацгвардии
22.01.2022 06:52    172
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 