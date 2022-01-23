В Харьковской области машина провалилась под лед водохранилища

На Оскольском водохранилище 21 января провалился под лед автомобиль. Фото опубликовали в Facebook жители Боровского района, где и произошло ЧП.

"Рыбаки рассказывают, что сегодня на Осколе кто-то утопил машину — полностью провалилась под лед. Мужчина и пес, который был с ним, вроде норм, успели выбраться. Приблизительная толщина льда сантиметров 30. Будьте осторожны", — говорилось в сообщении.

Как рассказал KHARKIV Today администратор группы в соцсетях, владелец автомобиля захотел остаться анонимным, поскольку населенный пункт маленький, и все друг друга знают. Фото опубликовали, чтобы предупредить желающих покататься по льду об опасности.

Напомним, недавно спасатели вытащили быка из реки Харьков в селе Слобожанское Харьковского района. О случившемся спасателям сообщили прохожие, заметившие застрявшее в водоеме животное. Бык весом 600 кг провалился под лед в двух метрах от берега. Для спасения бойцы закрепили на животном спасательную веревку и вытащили на берег.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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