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В Харьковской области муж в пьяном угаре задушил жену

В Харьковской области муж в пьяном угаре задушил жену

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел 3 октября в селе Беспаловка. 

77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил семейную ссору.  Избил  свою 61-летнюю жену. а после задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что женщина мертва. Злоумышленник вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.  Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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