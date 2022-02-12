В Харьковской области мужчина с четырьмя детьми пытался нелегально пересечь границу

В Харьковской области мужчина с четырьмя детьми пытался незаконно пересечь границу из Украины в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Мужчину с детьми остановили пограничники Харьковского отряда.

Перед этим участковому инспектору пограничной службы отделения «Казачья Лопань» на днях местный житель передал информацию о появлении неизвестных лиц в пограничном районе.

В ходе проверки информации пограничный наряд около 22 часов вечера в 20 метрах от государственной границы с РФ остановил путешественников.

Как выяснилось, 35-летний житель Днепропетровской области вместе с четырьмя детьми своей сожительницы направлялся в РФ к родственникам. Поскольку у них не было документов, необходимых для пересечения границы, он решил пойти в обход пунктов пропуска.

Мужчина рассказал правоохранителям, что его сожительница плохо относилась к своим детям 2011, 2012, 2014 и 2017 годов рождения – двум мальчикам и двум девочкам, поэтому он и решил вместе с ними тайком попасть в РФ.

Пограничники также установили, что в ноябре 2021 мужчину уже задерживали. Он тоже с этими детьми пытался незаконно пересечь украинско-российскую границу, чтобы попасть в Воронеж. Но в прошлый раз с детьми также была их мама. Тогда по решению суда мужчина и женщина за попытку незаконно пересечь границу в составе группы лиц должны были уплатить штраф по 8500 грн.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли мужчину к админответственности.

Кроме того, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК «Незаконное лишение свободы или похищение человека», отметили в ГПСУ.

Для выяснения всех обстоятельств дела и принятия дальнейшего правового решения мужчину вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции.

Агентство Телевидения Новости