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В Харьковской области на границе с Россией нашли четверых детей

В Харьковской области на границе с Россией нашли четверых детей

В Харьковской области полицейские обнаружили мужчину, который пытался незаконно вывезти детей за пределы Украины. Как сообщили в полиции, житель Днепропетровской области после конфликта с сожительницей самовольно забрал детей и пытался пересечь границу за пределами контрольно-пропускного пункта.

Информация о движении неизвестных в сторону государственной границы поступила в отдел инспекторов пограничной службы 10 февраля от жителя села Гранов Дергачевского района.

В тот же день, 10 февраля, в 22:14 пограничные наряды обнаружили в 20 метрах от государственной границы четырех несовершеннолетних в сопровождении 34-летнего мужчины, назвавшегося их отцом. Семья пыталась пересечь границу Украины и попасть на территорию Российской Федерации.

Как оказалось, мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На месте происшествия ювенальные полицейские установили, что у мужчины нет документов, удостоверяющих его отцовство по отношению к малолетним.

Сотрудники полиции доставили мальчиков 4, 7, 10 лет и 9-летнюю девочку в медучреждение. Сейчас дети переданы представителям службы по делам детей Днепропетровской области. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, идет проверка.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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