В Харьковской области нашли более трех десятков боеприпасов

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 21 октября, обезвредили несколько десятков боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было уничтожено 32 взрывоопасных предмета.

«Львиная доля из них была выявлена во время плановой очистки территории лесного массива в поселке Жихорь в Основянском районе Харькова. Там находились 2 крупнокалиберных артснаряда диаметром 158,5 и 150 мм, 2 снаряда калибра 88 мм, 20 единиц 20-тимилиметровых снарядов, 2 минометные мины 81 и 50 мм, 2 авиабомбы SD-2. Кроме того, пиротехники насчитали еще и 100 патронов калибра 7,92 мм», - говорится в сообщении.

Остальные боеприпасы - 76-миллиметровый снаряд и 50-милиметровую минометную мину - обнаружили в пределах населенных пунктах Мерефянской и Нововодолажской ОТГ Харьковского района области.

Все боеприпасы были ликвидированы специалистами в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями специалисты ГСЧС проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

Агентство Телевидения Новости