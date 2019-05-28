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28.05.2019 18:21
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В Харьковской области нашли пропавшую школьницу

В Харьковской области нашли пропавшую школьницу

Поздно вечером 27 мая в полицию поступила информация о том, что в Балаклее пропала 10-летняя девочка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ребенок ушел из школы и домой не вернулся.

Правоохранители разыскали малолетнюю беглянку. Все это время она находилась у подруги.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

С девочкой полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. 

В отношении опекунов правоохранители составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

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