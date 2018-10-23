В Харьковской области нашли старые боеприпасы

22 октября пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы были обнаружены в Красноградском, Изюмском, Волчанском и Валковском районах области.

Всего специалисты разминировали и обезвредили 21 боеприпас.

Среди них были 2 артснаряда разного калибра, 16 минометных мин калибра 50 мм и 3 ручных гранаты: РГ-42, М-39 и Ф-1.

Агентство Телевидения Новости