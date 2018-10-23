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В Харьковской области нашли старые боеприпасы
22 октября пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы были обнаружены в Красноградском, Изюмском, Волчанском и Валковском районах области.
Всего специалисты разминировали и обезвредили 21 боеприпас.
Среди них были 2 артснаряда разного калибра, 16 минометных мин калибра 50 мм и 3 ручных гранаты: РГ-42, М-39 и Ф-1.
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