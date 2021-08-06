В Харьковской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В области объявили пятый - самый высокий уровень - пожарной опасности. Из-за жары количество пожаров в экосистемах значительно возросло. Только за минувшие сутки пожарные более двадцати пяти раз выезжали тушить пламя на открытых территориях.

Но, несмотря на все их усилия, выгореть успело около восьми гектаров.

В ГСЧС сообщили: главной причиной таких пожаров становится человеческая халатность, ведь, несмотря на все предупреждения, люди продолжают выжигать сухую траву и бурьян.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Такі випадки траплялись в усіх районах області, а також в Немишлянському та Київськову районі міста Харкова. Найбільша пожежа сталась у селі Черкаська Лозова, Малоданилівської ОТГ, там горіло близько 5 гектарів сухої трави. Рятувальникам довелося більше 3 годин ліквідовувати дане загоряння.

Во время пожара в экосистемах огонь уничтожает редкие растения, а также уменьшает количество мелких животных, ведь во время сожжения сухостоя они не имеют возможности на спасение.

Эколог Олег Перегон предупреждает, что такие пожары негативно влияют не только на окружающую среду, но и на здоровье самого человека.

Олег Перегон, эколог

І більш всього тривожить, що сама по собі сажа може не бути такою небезпечною, але вона накопичує в собі інші хімічні речовини і тому викликає разом з ними дуже тяжкі захворювання у людини.

Зато в Гидрометцентре пока существенного снижения температуры не обещают. Разве что в субботу и воскресенье местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет колебаться от 20 до 22 градусов, а днем от 29 до 31.

А вот начнется новая рабочая неделя снова без осадков. Да и температура воздуха днем возрастет на несколько градусов.

Агентство Телевидения Новости