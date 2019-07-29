В Харьковской области обнаружили авиабомбы и мины

В течение недели, с 22 по 29 июля на Харьковщине пиротехники ГСЧС 17 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было обнаружено 56 боеприпасов, среди них оказалось 3 авиабомбы, 11 артснарядов, 11 минометных мин, 2 гранаты и 29 единиц патронов.

Все найденные боеприпасы были обезврежены специалистами ГСЧС.

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