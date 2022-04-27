В Харьковской области обстреляно приграничное село, есть пострадавшие

В Харьковской области обстреляно приграничное село. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 26 апреля около 18 часов российские военные совершили артиллерийский обстрел по с. Одноробовка Богодуховского района.

В результате обстрела четыре мирных жителя получили ранения. Частично разрушены жилые дома.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 КК Украины).

Напомним, в селе Уды Золочевской громады обстрелами РФ полностью разрушены 6 домов, более 30 повреждены. Об этом "Суспільному" сообщил председатель громады Виктор Коваленко.

"За минувшие сутки было два сильных артиллерийских обстрела села Уды. Как следствие, 6 домов разрушены до основания и более 30 - повреждены. Били по селу артиллерией с территории России, село расположено примерно в 7 км от границы. Слава Богу, ни раненых, ни погибших нет, хотя попадания были непосредственно в домохозяйства. Как только начинается, люди сразу - в подвалы и погреба", - рассказал Коваленко.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»