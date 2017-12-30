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В Харьковской области - очередная вспышка африканской чумы
В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Харьковской области.
Кабанов, у которых обнаружена чума, отстрелили в охотничьих угодьях ООО "Мурафский фазан" (Краснокутский район), ОО СМК "Гай-2" (Изюмский район), ХОМТ "Лісомир" (Изюмский район) и ООО "Избитское" (Волчанский район). В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации распространения возбудителя АЧС.
Источник: sq.com.ua
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