В Харьковской области - очередная вспышка африканской чумы

В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Харьковской области.

Кабанов, у которых обнаружена чума, отстрелили в охотничьих угодьях ООО "Мурафский фазан" (Краснокутский район), ОО СМК "Гай-2" (Изюмский район), ХОМТ "Лісомир" (Изюмский район) и ООО "Избитское" (Волчанский район). В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации распространения возбудителя АЧС.

Источник: sq.com.ua

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