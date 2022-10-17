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В Харьковской области оккупанты разгромили уникальную обсерваторию

В Харьковской области оккупанты разгромили уникальную обсерваторию

Ученые смогли попасть в радиоастрономическую обсерваторию в деоккупированном селе Волохов Яр под Чугуевом. Помещение обсерватории получило значительные повреждения, оккупанты вывезли и уничтожили оборудование.

О последствиях российской оккупации обсерватории рассказал сотрудник Национальной академии наук Украины Михаил Сидорчук.

"Имеем катастрофу с национальным достоянием, самым большим в мире радиотелескопом декаметровых длин волн УТР-2 и телескопом ГУРТ, который строился", — сообщил Сидорчук.

По информации ученого, оккупанты обустроили в обсерватории огневые позиции. Волохов Яр находился в оккупации до начала сентября.

"Большая территория им была очень по нраву, есть подземные коллекторы, автопарк, гаражи, склады, бытовая техника. Теперь это все разграблено", - написал он.

Возить людей на работу в обсерваторию не могут по приничне заминированная территории. Кроме того, оккупанты украли транспорт, принадлежащий научному учреждению.

Сидорчук сообщил, что ученые уже обратились в Харьковскую областную военную администрацию. Сейчас работники обсерватории пытаются самостоятельно собрать деньги на восстановление заведения.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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