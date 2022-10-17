В Харьковской области оккупанты разгромили уникальную обсерваторию
Ученые смогли попасть в радиоастрономическую обсерваторию в деоккупированном селе Волохов Яр под Чугуевом. Помещение обсерватории получило значительные повреждения, оккупанты вывезли и уничтожили оборудование.
О последствиях российской оккупации обсерватории рассказал сотрудник Национальной академии наук Украины Михаил Сидорчук.
"Имеем катастрофу с национальным достоянием, самым большим в мире радиотелескопом декаметровых длин волн УТР-2 и телескопом ГУРТ, который строился", — сообщил Сидорчук.
По информации ученого, оккупанты обустроили в обсерватории огневые позиции. Волохов Яр находился в оккупации до начала сентября.
"Большая территория им была очень по нраву, есть подземные коллекторы, автопарк, гаражи, склады, бытовая техника. Теперь это все разграблено", - написал он.
Возить людей на работу в обсерваторию не могут по приничне заминированная территории. Кроме того, оккупанты украли транспорт, принадлежащий научному учреждению.
Сидорчук сообщил, что ученые уже обратились в Харьковскую областную военную администрацию. Сейчас работники обсерватории пытаются самостоятельно собрать деньги на восстановление заведения.
Джерело: sq.com.ua
Автор: Денис Азаров