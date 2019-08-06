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В Харьковской области пенсионер застрелился из обреза

В Харьковской области пенсионер застрелился из обреза

В Харьковской области покончил жизнь самоубийством 72-летний житель Сахновщины, застрелившись из обреза охотничьего ружья.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 августа около 05:00 жительница поселка Сахновщина обнаружила в комнате домовладения тело своего мужа с ранением в области головы. Женщина позвонила в полицию.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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