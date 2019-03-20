В Харьковской области произошел пожар на территории соццентра

20 марта в 7:57 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе Территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) в Валках, на улице Харьковской, 34. Возгорание возникло в хозяйственной постройке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить крышу хозяйственного помещения на площади 10 кв.м. и мог распространиться на другие объекты.

Спасатели в 08:03 огонь локализовали и в 08:46 полностью потушили его.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости