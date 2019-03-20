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В Харьковской области произошел пожар на территории соццентра
20 марта в 7:57 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе Территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) в Валках, на улице Харьковской, 34. Возгорание возникло в хозяйственной постройке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных огонь успел охватить крышу хозяйственного помещения на площади 10 кв.м. и мог распространиться на другие объекты.
Спасатели в 08:03 огонь локализовали и в 08:46 полностью потушили его.
Пострадавших в результате пожара нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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