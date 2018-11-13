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В Харьковской области пропала 16-летняя девушка

В Харьковской области пропала 16-летняя девушка

Правоохранители Харьковской области устанавливают местонахождение 16-летней Немченко Снежаны Юрьевны, жительницы пгт Коломак.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

12 ноября около 17 часов девушка ушла из дома и не вернулась.

Разыскиваемой на вид 11-12 лет;

Ростом девушка около 140 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы черные, глаза карие.

Одежда, в которой несовершеннолетняя ушла из дома, пока не установлена.

Правоохранители выяснили, что ранее самостоятельно дом девушка не оставляла.

Девушка имеет нарушения форм поведения и эмоций и, вероятно, может находиться в нежилых, заброшенных домах.

Правоохранители просят в случае установления местонахождения пропавшей девушки или информации о ней сообщать ее по телефонам: 050-787-01-26, 8-266-5-65-96, 068-314-53-22 или 102.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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