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В Харьковской области пропала девочка
В Первомайском районе пропал ребенок - Виолетта Штагер, 2006 года рождения.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 сентября около 14.00 девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Пропавшая ростом 147 см, худощавого телосложения, имеет светлые волосы, глаза голубые.
Девочка была одета в салатовую кофту, синие джинсовые лосины, черные кроссовки.
Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 0665439466 или другим удобным способом.
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