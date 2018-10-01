В Харьковской области пропала девочка

В Первомайском районе пропал ребенок - Виолетта Штагер, 2006 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 сентября около 14.00 девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшая ростом 147 см, худощавого телосложения, имеет светлые волосы, глаза голубые.

Девочка была одета в салатовую кофту, синие джинсовые лосины, черные кроссовки.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 0665439466 или другим удобным способом.

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