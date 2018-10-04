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В Харьковской области пропала девочка

В Харьковской области пропала девочка

В Харьковской области полицейские устанавливают местонахождение пропавшей несовершеннолетней Виктории Грес.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девочка 2003 года рождения, после ссоры с матерью покинула домовладение вечером 3 октября.

Как выяснили полицейские, в последнее время девочка неоднократно оставляла место проживания и сбегала.

Пропавшей на вид 15 лет, она крепкого телосложения, ростом около 155 см, имеет светлые волосы.

Девочка была одета в синюю куртку, черные брюки, черную шапку и розовые кроссовки.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой сообщать ее по телефонам: 102, (05753) 5-13-32, 099-912-03-43 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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