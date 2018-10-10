Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:12
Просмотров: 103

В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка

В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка

В Харьковской области правоохранители разыскивают Елизавету Мажирину, 2003 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15-летняя девушка 22 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшей на вид 15-20 лет, девочка ростом около 165 см, у нее карие глаза и она носит очки с диоптриями.

Девочка имеет шрам над верхней губой слева.

Она была одета в черные лосины, черную футболку с надписью «GUCCI» и белые кроссовки.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать по телефонам: 102, 0996412094, в Изюмский отдел полиции или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пропажа

Читайте ещё:

В Харькове пропал подросток
09.10.2018 09:06    112
Сбежавшую из харьковской больницы девочку нашли
06.10.2018 10:14    193
Из харьковской больницы сбежала девочка-подросток (фото)
05.10.2018 14:26    340
В Харьковской области пропала девочка
04.10.2018 15:50    234
В Харькове пропал ребенок
03.10.2018 10:00    263
Полиция просит помощи в розыске пропавшего харьковчанина
01.10.2018 16:54    226
В Харьковской области пропала девочка
01.10.2018 10:22    243
Сбежавших с уроков подростков нашли в Харьковской области
27.09.2018 17:45    251
В Харькове со школы сбежали двое мальчишек (фото)
26.09.2018 15:11    366
В Харьковской области пропал мужчина
25.09.2018 11:27    216
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 