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В Харьковской области разыскали пропавшую 14-летнюю девушку

В Харьковской области разыскали пропавшую 14-летнюю девушку

В Харьковской области полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю жительницу села Гениевка Чугуевского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 января в полицию поступила информация о том, что 7 января в 19:00 пошла на прогулку и не вернулась 14-летняя девушка.

Правоохранители установили ее местонахождение. В ходе отработки круга ее знакомых выяснилось, что девушка находилась в Харькове и гуляла с друзьями.

Установлено, что противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

С подростком провели профилактическую беседу и вернули домой. Решается вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности.

Агентство Телевидения Новости

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