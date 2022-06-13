В Харьковской области сегодня отменили эвакуацию с оккупированных территорий

Эвакуацию с оккупированных территорий Харьковской области, которую проводят волонтерские организации не будут проводить 13 июня из-за возможных провокаций.

Об этом Суспільному сообщили в организации "Допомагаємо виїхати", которая занимается подготовкой эвакуации.

Волонтеры объявили об отмене эвакуации, поскольку поступила информация о возможных провокациях. Людей просят не уезжать.

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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