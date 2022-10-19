В Харьковской области собирают урожай с заминированных полей

Аграрии Харьковской области в касках и бронежелетах убирают урожай на заминированных полях. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Андрея Воронкина, агрария из Близнюковской громады, в начале жатвы этого года комбайнеры боялись выходить в поля в соседней, Барвенковской громаде — через нее проходила линия фронта. Однажды Андрей сам наехал на мину.

"Она не разорвалась, саперы вместе с ребятами ее достали", - рассказал комбайнер.

По словам заместителя директора агропредприятия Олега Семерея, на одном поле нашли сразу 40 мин. Пиротехники показывали, где можно работать, забирали все взрывоопасные предметы. Чтобы хоть немного обезопасить аграриев, для них закупили бронежилеты и каски. На уже разминированных полях убирают урожай и готовят землю под следующий посев. Работников не хватает — за время войны количество земли на предприятии увеличилось втрое. Заминирована ее третья часть.

"Мы взяли в субаренду площади, которые были брошены во время войны. Мы собираем на них подсолнечник, готовим под посев на следующий год", - отметил Андрей Воронкин.

По его оценке, в этом году аграрии собрали достаточное количество ранних зерновых, но те почти не принесли прибыли. Возникли проблемы с ценой на зерно и логистикой. Кроме этого, более чем в два раза подорожали удобрения.

"Мы хотели бы одного, чтобы Кабмин мог как-то объединить, сделать фонд для приобретения нашей продукции, той же озимой пшеницы, гороха, подсолнечника, дать единую цену, чтобы аграрий мог надеяться на какие-то средства", - призвал аграрий.

По состоянию на 14 октября в Харьковской области собрано 1,277 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Начали сеять озимые. Больше всего зерна намолотили предприятия Красноградского района - более 265,3 тыс. тонн при средней урожайности 44 ц/га. Работа аграриев во время войны стала невероятно опасной - оккупанты обстреливали поля, в том числе - с вертолетов, а трактористы неоднократно подрывались на минах.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Фото: Андрей Воронкин

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