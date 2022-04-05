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В Харьковской области создаются фильтрационные лагеря для переправки людей в РФ – обмудсмен

В Харьковской области создаются фильтрационные лагеря для переправки людей в РФ – обмудсмен

В Изюме Харьковской области российские войска создают фильтрационные лагеря и коридоры, через которые принудительно вывозят местных жителей на территорию РФ. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

"Подобная тактика используется русскими войсками не в первый раз. После доведения города до критической ситуации враг предлагает условный коридор в РФ, якобы для спасения людей, не оставляя людям ни единого выбора", - рассказала Людмила Денисова.

Омбудсмен добавила, что, согласно данным российских СМИ, с территории Украины российские военные вывезли 615 тысяч человек, в том числе 121 тысячу детей.

По мнению Людмилы Денисовой, такое обращение с мирным населением является преступлением против человечности и военным преступлением, определенным Римским уставом международного уголовного суда, поскольку Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что никто не может быть выслан с территории государства, гражданином которого является.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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