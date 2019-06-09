В Харьковской области в детском саду погиб мужчина и его 33-летняя дочь: что случилось

В пятницу, 7 июня, в сточной яме нашли погибшими отца и дочь, которые работали в детском саду в с. Вербовка Балаклейского района Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация об обнаружении тел мужчины и женщины в сточной яме поступила правоохранителям из детского сада села Вербовка.

"По словам сотрудников дошкольного учреждения выяснилось, что 57-летний работник учреждения проводил ремонтные работы. 33-летняя дочь мужчины, которая также работала в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась" , - рассказали в полиции.

Причины смерти отца и дочери устанавливают правоохранители.

Указанный факт полицейские внесли в Журнал единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»