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В Харьковской области в результате российских обстрелов в сутки произошло 27 пожаров — утренняя сводка ГСЧС

В Харьковской области в результате российских обстрелов в сутки произошло 27 пожаров — утренняя сводка ГСЧС

● Пожары произошли в Слободском (2), Шевченковском (3), Основянском (1), Немышлянском (1), Московском (3), Киевском (2) и Индустриальном (10) районах Харькова, а также в Изюмском (1) и Харьковском (4) районах области.

● Крупнейший пожар возник в складском здании Харьковского района области. Пылало около 2500 кв.м.

● Около 16:00 обстреляли Индустриальный район Харькова. Возникло сразу 8 пожаров, как в жилом секторе, так и в торговых объектах.

● Пиротехники ГСЧС выезжали 72 раза на разминирование боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Источник: https://t.me/vekha/35941

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