В Харьковской области у пьющей многодетной матери изъяли четверых детей

На Харьковщине полицейские изъяли четверых малолетних детей у многодетной матери, которая ведет аморальный образ жизни.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информацию о ненадлежащем уходе за детьми и образе жизни матери поступило правоохранителям от неравнодушных жителей села, где проживала семья. Для проверки по указанному адресу прибыла комиссия по вопросам защиты прав детей.

Прибывшие по адресу представители полиции и районной службы по делам детей обнаружили на месте мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла должным выполнять свои родительские обязанности.

«Условия проживания детей поразили проверяющих - антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие готовой пищи и запасов продуктов питания», - рассказали в полиции, отметив, что семья уже находилась на учете в службе по делам детей Савинского поселкового совета как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В связи с увиденным правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.

Сейчас дети находятся в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

За нарушение действующего законодательства в отношении матери составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости