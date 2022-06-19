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В Харьковской области уничтожена техника российских войск: ВИДЕО

В Харьковской области уничтожена техника российских войск: ВИДЕО

В Харьковской области уничтожена техника российских войск. Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

Аэроразведка Нацгвардии обнаружила российскую технику и передала координаты артиллеристам Вооруженных Сил Украины. Удалось поразить три многоцелевых тягача, еще один вывели из строя. Также уничтожены солдаты РФ.

"Мы хорошо наладили кооперацию с артой Вооруженных сил Украины. Это позволяет максимально эффективно действовать в районе нашей ответственности. Мы не только выявляем приоритетные цели, но и корректируем огонь и фиксируем его результат", - сообщил командир подразделения аэроразведки Нацгвардии.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

Новости портала «Весь Харьков»

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