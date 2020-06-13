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В Харьковской области утонули двое мужчин

В Харьковской области утонули двое мужчин

В Харьковской области за сутки утонули двое мужчин.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Люботине экстренная помощь понадобилась 10-летнему мальчику, который получил травмы головы и позвоночника в результате ныряния в пруд. Его госпитализировали в Харьков.

В двух других случаях бригады медиков вызывались уже по поводу утопления мужчин 70 и 41 лет в Зачепиловском районе Харьковской области и на Журавлевском водохранилище.

Истчоник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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Темы: харьков

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