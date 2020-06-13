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В Харьковской области утонули двое мужчин
В Харьковской области за сутки утонули двое мужчин.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Люботине экстренная помощь понадобилась 10-летнему мальчику, который получил травмы головы и позвоночника в результате ныряния в пруд. Его госпитализировали в Харьков.
В двух других случаях бригады медиков вызывались уже по поводу утопления мужчин 70 и 41 лет в Зачепиловском районе Харьковской области и на Журавлевском водохранилище.
Истчоник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
Темы: харьков
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