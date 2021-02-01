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В Харьковской области задержали двух мужчин, которые везли в РФ семь пакетов с одеждой (ФОТО)
Через границу поставщики пытались провести платья известных украинских брендов.
Об этом сообщили в пресс-центре Восточного регионального управления ГПСУ.
В ночь с 30 на 31 января на участке Харьковского отряда пограничники задержали двух жителей Богодухова. Мужчины пытали провезти семь пакетов с одеждой вне пунктов пропуска. Задержали нелегалов в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе. По их словам, они выполняли функцию поставщиков и за денежное вознаграждение согласились нарушить закон.
На украинцев составили административные материли. Изъятые вещи будут переданы сотрудникам компетентных органов.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова
Темы: граница, контрабанда, харьков
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