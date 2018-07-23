В Харьковской области задержали наркоторговца с «товаром» на 1,5 млн гривен

Накануне на Харьковщине сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином. Оперативники установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки наркотического вещества из одной из стран Европы и сбывали в Украине большими партиями. Во время сбыта очередной такой партии силовики задержали одного из участников группировки. У наркодельца изъято три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов.

На застежке с веществом белого цвета, кристаллообразное. Также имеется россыпь на самом пакете .

Розничная стоимость всей изъятой во время спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен, отметили правоохранители. На данный момент, следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 - это контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах и ст. 307 - это сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, Уголовного кодекса Украины. Задержанному было объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки

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