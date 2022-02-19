В Харьковской области задержали серийного вора

В Харьковской области полицейские задержали мужчину за совершение серии краж из домовладений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в декабре 2021 и в январе 2022 года в Изюмское районное управление полиции поступали заявления о кражах из домовладений в городе Изюме.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 35-летний местный житель.

«На счету мужчины 8 фактов краж, которые он совершил в течение трех месяцев. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на общую сумму около 45 тысяч гривен», — рассказали в полиции.

По данным следствия, после совершения уголовных правонарушений мужчина сбывал похищенное имущество, а деньги тратил на свои нужды.

17 февраля злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости