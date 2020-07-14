Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:54
Просмотров: 130

В харьковской патрульной полиции ищут владельцев автономеров, утерянных на дорогах в результате непогоды

В харьковской патрульной полиции ищут владельцев автономеров, утерянных на дорогах в результате непогоды

В Харькове после дождливой ночи накануне ночью утром 14 июля на дорогах правоохранители нашли 14 утерянных номерных знаков от автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

«Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки, которые вы потеряли из-за непогоды!», - говорится в сообщении.

Указанные номерные знаки находятся в управлении патрульной полиции в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Шевченко, 26.

В полиции отметили, для того, чтобы забрать номерной знак своего авто, с собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 