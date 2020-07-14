В харьковской патрульной полиции ищут владельцев автономеров, утерянных на дорогах в результате непогоды

В Харькове после дождливой ночи накануне ночью утром 14 июля на дорогах правоохранители нашли 14 утерянных номерных знаков от автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

«Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки, которые вы потеряли из-за непогоды!», - говорится в сообщении.

Указанные номерные знаки находятся в управлении патрульной полиции в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Шевченко, 26.

В полиции отметили, для того, чтобы забрать номерной знак своего авто, с собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.

Агентство Телевидения Новости