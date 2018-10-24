В харьковской школе расследуют случай унижения ребенка

В харьковской школе №151 на родительском собрании рассмотрят случай унижения ученицы.

Об этом сообщила заместитель директора школы по методической работе Виктория Калашник, пишет Kharkiv Today.

Как написали ранее в Facebook родители девочки, их дочери на празднике в классе не дали кусок торта. Он не был порционным, и другие дети получили по два куска. На мероприятии, где детей угощали тортом, присутствовала член родительского комитета, которая поставила школьницу возле доски и сказала, что она ничего не получит. Тогда девочка попросила отпустить ее домой, но педагог отказала, заставила сесть за парту и смотреть, как остальные дети едят.

Мама обиженной девочки связывает эту ситуацию с тем, что она перестала сдавать деньги на школьные праздники, поскольку для нее это дорого. По ее словам, в их классе - 32 человека, каждый месяц все сдают по 50 грн., что составляет 14,5 тыс. грн. за учебный год только на мероприятия во время классного часа.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»