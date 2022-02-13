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В харьковском гидропарке из воды достали труп с привязанным к рукам грузом

В харьковском гидропарке из воды достали труп с привязанным к рукам грузом

В гидропарке Харькова из воды достали труп мужчины. Информацию, изначально появившуюся в соцсетях, подтвердили в полиции.

Так, 11 февраля в 15:10 в Харьковское районное управление №1 поступило сообщение от прохожего о том, что в воде в районе гидропарка он увидел тело неизвестного. К его рукам был привязан груз.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность умершего, им оказался 47-летний харьковчанин, который покончил жизнь самоубийством и с 25 января числился как пропавший без вести. Тело без признаков насильственной смерти направлено на исследование.

В харьковском гидропарке из воды достали труп с привязанным к рукам грузом

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

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