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В Харьковском горсовете ищут взрывчатку
Информация о том, что в здании горсовета, на улице Квитки-Основьяненко, 7 заложена взрывчатка поступила в полицию сегодня, 9 ноября в 10:06.
"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники, - говорится в сообщении.
Сейчас проводится осмотр помещений и продолжается проверка.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.
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