В Харьковском горсовете ищут взрывчатку

Информация о том, что в здании горсовета, на улице Квитки-Основьяненко, 7 заложена взрывчатка поступила в полицию сегодня, 9 ноября в 10:06.

"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники, - говорится в сообщении.

Сейчас проводится осмотр помещений и продолжается проверка.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Агентство Телевидения Новости