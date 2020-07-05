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В харьковском караоке-ресторане устроили дискотеку несмотря на запрет (ВИДЕО)

В харьковском караоке-ресторане устроили дискотеку несмотря на запрет (ВИДЕО)

В соцсетях опубликовали видео с дискотеки в местном заведении.

Несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, запрещающее проведения массовых мероприятий, в которых смогут принимать участие не более 10 человек, а также работу заведений после 22:00, харьковские рестораны продолжают активно работать в ночное время.

ВИДЕО

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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