В харьковском караоке-ресторане устроили дискотеку несмотря на запрет (ВИДЕО)

В соцсетях опубликовали видео с дискотеки в местном заведении.

Несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, запрещающее проведения массовых мероприятий, в которых смогут принимать участие не более 10 человек, а также работу заведений после 22:00, харьковские рестораны продолжают активно работать в ночное время.

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Источник: vecherniy.kharkov.ua

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