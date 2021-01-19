В харьковском метро из-за аварии водой залило платформу на станции "Победа"

Сегодня, 19 января, утром из-за порыва водопроводной трубы на станции метро «Победа» на платформу попала вода.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео.

По информации пресс-службы Харьковского метрополитена, сегодня в 11:00 на станции метро «Победа» произошло нарушение целостности водопроводной трубы, вследствие чего произошло протекание воды на балкон станции с последующим попаданием на платформу.

Сотрудники метрополитена оперативно перекрыли воду, убрали остатки влаги с платформы и приступили к исправлению неисправности.

Происшествие не повлияло на график движения электропоездов, отметили в пресс-службе метрополитена и принесли пассажирам подземки извинения за временные неудобства.

Агентство Телевидения Новости