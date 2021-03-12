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В харьковском метро нашли тело неизвестной женщины, личность умершей устанавливают
В харьковском метро сегодня, 12 марта, на одной из станций обнаружили труп.
Об этом пишут в соцсетях очевидцы.
Там же опубликовано фото с места события.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, умершей оказалась женщина.
Ее тело без признаков насильственной смерти обнаружили в переходе станции метро «Южный вокзал».
Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.
Также устанавливается личность умершей.
Информация о событии зарегистрирована в Едином учете событий и происшествий.
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