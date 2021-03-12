В харьковском метро нашли тело неизвестной женщины, личность умершей устанавливают

В харьковском метро сегодня, 12 марта, на одной из станций обнаружили труп.

Об этом пишут в соцсетях очевидцы.

Там же опубликовано фото с места события.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, умершей оказалась женщина.

Ее тело без признаков насильственной смерти обнаружили в переходе станции метро «Южный вокзал».

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.

Также устанавливается личность умершей.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете событий и происшествий.

Агентство Телевидения Новости