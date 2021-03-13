В харьковском метро вывесили и тут же сняли американские флаги (ФОТО)

В переходе станции метро "Площадь Конституции" вывесили американские флаги. Фото опубликовали в харьковских телеграм-каналах.

Как рассказал SQ начальник пресс-службы харьковского метрополитена Алексей Битнер, на том месте находится киоск.

"Вроде как это примеряли баннер под оформление витрины. Но это территория КП "Подземный Город". Сейчас флагов уже там нет. Просто пустое стекло", - отметил Битнер.

Напомним, в Богодуховской городской территориальной громаде несколько раз в году – на знаменательные праздники – будут вывешивать красно-черные флаги ОУН. Флаги ОУН будут поднимать наравне с государственным флагом. Соответствующее решение было принято на сессии Богодуховского горсовета.

Отмечается, что заявление о поднятии по праздникам красно-черных флагов ОУН наравне с государственным ранее подавали представители "Объединения Добровольцев".

По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг ОУН будут поднимать возле административного здания горсовета в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших. Таких дат 17. Это государственные праздники, а также 1 января — день рождения Степана Бандеры и 30 июня — провозглашение Акта возобновления Независимости Украины.

Источник: sq.com.ua

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