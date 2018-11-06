В харьковском метро задержали военного с оружием и гранатами

В Харькове на станции метро «Южный вокзал» полицейские обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, «РПГ-22», 10 запалов «УЗРГМ-2» к гранате «РГД-5», 2 гранаты «РГД-5», 2 гранаты «Ф-1» 2 запала к гранаты «Ф-1».

Изъятое правоохранители направили на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпасов правоохранители устанавливают.

Агентство Телевидения Новости