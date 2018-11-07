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В Харьковском районе, где убили 15-летнюю девочку, нацгвардейцы прочесывают лес

В Харьковском районе, где убили 15-летнюю девочку, нацгвардейцы прочесывают лес

Сегодня, 7 ноября, харьковские нацгвардейцы совместно с правоохранителями прочесывают лесополосу, где была найдена убитой 15-летняя Алиса Онищук, в поисках вещественных доказательств преступления.

Как сообщил глава пресс-службы Восточного территориального управления НГУ Дмитрий Образцов, к поисковым мероприятиям были привлечены 50 человек из Нацгвардии.

По его словам, помощь в поиске вещественных доказательств по делу об изнасиловании и убийстве Алисы Онищук попросила харьковская полиция.

Прочесывание лесополосы нацгвардейцы проводят с сегодняшнего утра.

Как рассказал Дмитрий Образцов, результаты поисков пока неизвестны, поскольку поисковые группы нацгвардейцев будут находиться на территории покотилоской лесополосы до позднего вечера.

Напомним, 2 ноября девочка отправилась из поселка Бабаи на учебу в харьковский колледж, однако на занятия не прибыла и домой вечером не вернулась.

Мать пропавшей девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

На следующий день правоохранители обнаружили ее тело в лесополосе возле поселка Покотиловка.

Как выяснилось, девочку убили и изнасиловали.

Правоохранители опубликовали фоторобот подозреваемого в ее убийстве.

По делу идет следствие.

Агентство Телевидения Новости

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