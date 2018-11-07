В Харьковском районе, где убили 15-летнюю девочку, нацгвардейцы прочесывают лес
Сегодня, 7 ноября, харьковские нацгвардейцы совместно с правоохранителями прочесывают лесополосу, где была найдена убитой 15-летняя Алиса Онищук, в поисках вещественных доказательств преступления.
Как сообщил глава пресс-службы Восточного территориального управления НГУ Дмитрий Образцов, к поисковым мероприятиям были привлечены 50 человек из Нацгвардии.
По его словам, помощь в поиске вещественных доказательств по делу об изнасиловании и убийстве Алисы Онищук попросила харьковская полиция.
Прочесывание лесополосы нацгвардейцы проводят с сегодняшнего утра.
Как рассказал Дмитрий Образцов, результаты поисков пока неизвестны, поскольку поисковые группы нацгвардейцев будут находиться на территории покотилоской лесополосы до позднего вечера.
Напомним, 2 ноября девочка отправилась из поселка Бабаи на учебу в харьковский колледж, однако на занятия не прибыла и домой вечером не вернулась.
Мать пропавшей девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.
На следующий день правоохранители обнаружили ее тело в лесополосе возле поселка Покотиловка.
Как выяснилось, девочку убили и изнасиловали.
Правоохранители опубликовали фоторобот подозреваемого в ее убийстве.
По делу идет следствие.