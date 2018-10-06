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В Харьковском районе грузовой поезд задавил мужчину
5 октября около 23.45 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Покотиловка» грузовой поезд наехал на 51-летнего мужчину.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в момент ДТП мужчина сидел на рельсах.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
От полученных травм пострадавший погиб.
Движение транспорта останавливалось на 50 минут.
Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
По факту смертельного ДТП идет проверка.
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