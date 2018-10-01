В Харьковском районе под колесами поезда погибла неизвестная женщина

30 сентября около 13.45 на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич» поезд сообщением «Харьков-Киев» сбил женщину, которая находилась на рельсах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Движение поездов не прекращалось.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, работники следственного управления и эксперты.

Правоохранители устанавливают личность погибшей. Известно, что на вид ей около 60-70 лет.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости