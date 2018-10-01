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В Харьковском районе под колесами поезда погибла неизвестная женщина
30 сентября около 13.45 на перегоне «Рай-Еленовка-Коротич» поезд сообщением «Харьков-Киев» сбил женщину, которая находилась на рельсах.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Движение поездов не прекращалось.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, работники следственного управления и эксперты.
Правоохранители устанавливают личность погибшей. Известно, что на вид ей около 60-70 лет.
Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
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