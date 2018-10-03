Происшествия
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03.10.2018 16:24
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В Харьковском районе при пожаре в гараже сгорел автомобиль

В Харьковском районе при пожаре в гараже сгорел автомобиль

3 октября в 4:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Покотиловка Харьковского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской обасти, происшествие случилось на улице Дачной, 44.

На момент прибытия спасателей огонь охватил почти весь гараж площадью около 100 кв.м. и реально мог перекинуться на жилой дом, стоявший на расстоянии 3 метров от горящего гаража.

Спасателям удалось спасти жилье, но огонь уничтожил большое количество имущества в гараже, включая легковой автомобиль «Иж-2125« Комби », 1987 года выпуска.

Пожарные локализовали пожар в 4:37 и ликвидировали его в 6:44.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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