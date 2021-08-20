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В Харьковском зоопарке появился новый авиарий

В Харьковском зоопарке появился новый авиарий

В Харьковском зоопарке появился новый авиарий, который уже осваивают птицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как рассказывают в зоопарке, площадь вольера составляет 645 кв. м, и он входит в экспозицию «Африканское сафари». Живут в новом авиарии два стервятника и четыре белоголовых сипа. Птицам очень просторно, ведь высота авиария достигает 8 метров. 

В вольере – сетчатые стены и потолок, что помогает птицам придерживаться собственных биоритмов и как в природе - сохранять активность днем, а отдыхать ночью. Приводя в порядок перья, сипы и стервятники купаются в песочнице, а освежаются - в бассейне. После этого они отдыхают, сидя на натуральном камне. Вить гнезда птицы могут на платформе в центре вольера или в двух домиках, расположенных на территории.

«Стервятники входят в первую сотню самых редких и уязвимых птиц мира. Несмотря на многочисленные предрассудки и негативное отношение к птицам-падальщикам,  вместе с белоголовыми сипами они являются хорошими санитарами горных и предгорных областей. Увидеть этих птиц теперь можно и в нашем зоопарке», - рассказали специалисты зоосада.

Агентство Телевидения Новости

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